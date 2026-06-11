A população de Pelotas, no Rio Grande do Sul, passou a contar com acesso ampliado a conteúdos educativos, culturais e de interesse público.

A cerimônia contou com a participação do gerente de Projetos e Conteúdos Regionais da EBC, Adriano de Angelis; da reitora da UFPel, Ursula Rosa da Silva; do Pró Reitor de extensão, Fábio Garcia Lima; do Secretário de Comunicação da Prefeitura de Pelotas, Tony Sechi; da Diretora da TV UFPel, Marislei Ribeiro; e do diretor da Rádio Federal FM, Michael Kerr.

Quando uma nova emissora pública entra no ar de forma gratuita e acessível, não ampliamos apenas um sinal de TV. Fortalecemos a democracia, ampliamos o acesso ao conhecimento e criamos novas oportunidades para que a cultura, as histórias e as identidades de um território sejam vistas e reconhecidas pela população. A TV UFPel avança como uma ponte entre a universidade e a sociedade, transformando conhecimento em diálogo e fortalecendo a cidadania na região, destacou Adriano de Angelis, gerente de Projetos e Conteúdos Regionais da EBC.

A emissora integra um projeto piloto do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e tem como objetivo ampliar o acesso da população a conteúdos educativos, culturais, científicos e de interesse público.

Para a reitora da UFPel, Ursula Rosa da Silva, a inauguração cria um espaço relevante para a qualificação dos estudantes de jornalismo e para a divulgação da produção acadêmica.

É importante, em primeiro lugar, para a formação dos nossos estudantes de jornalismo, um espaço de experiência e qualificação profissional. O que vai facilitar para nossos egressos se inserirem no mercado de trabalho da comunicação. E também um espaço que se abre para a divulgação de todos os projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação que a gente tem na UFPel, declarou.

A estimativa é que o sinal da TV UFPel alcance cerca de 460 mil habitantes dos municípios de Pelotas, Capão do Leão, São José do Norte, Rio Grande e outras cidades vizinhas. O investimento federal destinado à implantação da estação foi de cerca de R$ 700 mil.

A iniciativa fortalece a comunicação pública no Rio Grande do Sul e aumenta a oferta de programação gratuita voltada à educação, à ciência, à cultura e à cidadania para a região. Além de conteúdos produzidos no âmbito universitário, a população terá acesso à multiprogramação dos canais públicos da EBC.

Confira a multiprogramação em Pelotas (RS):

1.1 TV UFPel / TV Brasil

1.2 Canal Gov

1.3 Canal Educação

1.4 Canal Saúde

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