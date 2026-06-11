BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Alguns dias depois do susto provocado por um vazamento de ar na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), uma das astronautas fez imagens de uma aurora austral.

As imagens foram feitas pela astronauta da Nasa Jessica Meir, parte da missão Crew-12 e da expedição 74 na Estação Espacial.

Junto às imagens, Meir disse que muita coisa está acontecendo na estação e que, "felizmente, estamos todos a salvo e testemunhamos uma espetacular aurora austral ontem, graças a um evento solar recente".

Meir também publicou um timelapse da aurora. "Ao contrário da aurora que vi anteriormente, esta dançou e serpenteou diretamente abaixo de nós, proporcionando um verdadeiro espetáculo. Estou maravilhada com esse fenômeno etéreo e emocionalmente evocativo", escreveu a astronauta em sua postagem.

Na última sexta-feira (5), a Nasa colocou cinco astronautas em alerta com possibilidade de retirada daestação. Enquanto estavam em alerta, uma equipe russa também presente na ISS busca consertar vazamento de ar na seção do laboratório orbital.

Naquele momento, membros da Crew-12 e o astronauta americano Christopher Williams, foram orientados a ir para a cápsula Crew Dragon, da SpaceX, acoplada à estação, e vestir os trajes espaciais como medida de precaução.

Ao mesmo tempo, os cosmonautas russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev tentavam localizar a origem do vazamento, que estava no módulo de serviço Zvezda, um dos principais componentes do segmento russo da ISS.

Em 27 anos de operação, nunca houve necessidade de evacuação da estação.