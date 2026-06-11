SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu um jovem de 19 anos investigado sob suspeita de assassinar o vizinho, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após ser repreendido por andar de moto em alta velocidade.

O crime ocorreu na rua Fama, no bairro São João, em 30 de maio, por volta das 17h.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, o jovem estava andando de moto em alta velocidade pela via. A vítima, o operador de máquina João Vitor Gomes Santos, 27, estava na frente de casa e teria balançado a cabeça em gesto de reprovação.

O suspeito foi identificado como Davi Henrique Moreira Lopes. A reportagem identificou o advogado Luiz Claudio Lucas como o responsável pela defesa, mas não conseguiu localizar telefone, e-mail ou rede social dele.

Davi retornou, discutiu e atirou várias vezes contra João antes de fugir do local, conforme testemunhas informaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar do socorro, ele morreu ainda no local.

João teria tido desentendimento anterior com Davi pelo mesmo motivo. Em outra ocasião, Davi também em alta velocidade quase atropelou uma criança, enteado de João.

Davi estava foragido desde o crime e era procurado pela polícia. Agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Delegacia Seccional de Guarulhos o localizaram e prenderam na quarta-feira (10).

O caso foi registrado como homicídio no 7° Distrito Policial de Guarulhos.

O suspeito passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (11) e a prisão foi mantida.