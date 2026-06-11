SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia investiga o suposto estupro de uma menina de 4 anos na sede social do clube Palmeiras, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O caso, segundo relatado pela mãe da criança, aconteceu em um banheiro na tarde desta quarta-feira (10).

O suspeito, um homem de 74 anos, é procurado por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher.

Em nota, o Palmeiras disse que o associado foi suspenso e que, se o crime for confirmado, ele será expulso do clube.

O nome do suspeito não foi informado pela polícia. Por isso, a reportagem não localizou sua defesa.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado) diz que a mãe da vítima prestou depoimento relatando os fatos na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e que a Polícia Militar foi acionada.

De acordo com a pasta, foi requisitado exame do IML (Instituto Médico Legal) para a criança e diligências estão em andamento para localizar o autor pela 3ª DDM, responsável pela área onde fica o clube.

Segundo relatado pela mãe da criança no boletim de ocorrência, ao qual a reportagem teve acesso, ela conhecia o idoso pela frequência no clube.

Ainda afirmou que o suspeito já havia se aproximado da menina outras vezes oferecendo pipoca -o que se repetiu nesta quarta.

Conforme contou à polícia, enquanto aguardava o término da atividade de futebol do filho mais velho, a mãe estava com a caçula no quarto andar.

Ali, o homem entretia a criança enquanto ela comia pipoca. Num descuido ao usar o celular, segundo a mãe relatou, a menina sumiu de vista.

Ao perceber a ausência, passou a chamar a filha em voz alta, sendo que pouco depois a criança apareceu vindo da direção dos banheiros.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe questionou onde ela estava e a menina disse que era segredo, resposta que deu outras vezes, confirmando que havia estado no banheiro masculino.

Levada para outro lugar, a criança insistiu na resposta. E, ao receber a explicação de que no ambiente familiar não existem segredos, a criança afirmou: "o vovô colocou a mão lá".

A mãe achou a fala inconsistente, não aprofundou o assunto e levou os filhos para casa.

Ao dar banho na menina, ainda conforme o relato, percebeu a presença de secreção em sua região íntima. Nervosa, chamou a irmã, e a criança relatou o que havia acontecido para a tia --a fala foi gravada em vídeo.

A mãe voltou ao Palmeiras para que a filha recebesse acolhimento da equipe de enfermagem.

Segundo a polícia, seguranças do clube verificaram as imagens do sistema de monitoramento e informaram que a menina de fato ingressou no banheiro masculino, permanecendo no local por aproximadamente 15 segundos.

"Prontamente, iniciou-se um trabalho de apuração interna por meio da análise das imagens do sistema de monitoramento. Inclusive, todo o material já foi separado e enviado à polícia", diz o Palmeiras na nota.

O clube diz que a criança foi atendida por um médico da instituição. A Polícia Militar foi ao local.

O Palmeiras afirma ter designado um de seus advogados para acompanhar a mãe até a Delegacia de Defesa da Mulher no registro da ocorrência.

"Assim que foi informada sobre a ocorrência, a presidente Leila Pereira determinou a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso", diz trecho da nota. "Se ficar comprovada a autoria ou participação dele neste crime abominável, ele será expulso do quadro associativo, sem prejuízo das demais medidas punitivas cabíveis."

"O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos", diz o texto.