De acordo com o governo estadual, as equipes mapearam a área, examinaram tubulações e solo, além de itens dos moradores e dos trabalhadores afetados.

"O trabalho pericial foi realizado por uma força-tarefa multidisciplinar de peritos criminais, com atuação no local para coleta, preservação, documentação e análise de vestígios materiais", informou.

O trabalho técnico analisou amostras de gás subterrâneo, exames geofísicos de eletrorresistividade e sísmica rasa. Também fizeram parte do laudo os exames necroscópicos realizados pelo Instituto Médico Legal.

"A definição sobre eventuais responsabilidades caberá ao inquérito policial a partir do conjunto de elementos apurados que é conduzido pela 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas da Polícia Civil na capital", complementou o governo estadual.

A explosão afetou cerca de 800 moradias, das quais 302 casas e 488 apartamentos em condomínios, sendo que 66 ficaram completamente destruídas. Duas pessoas morreram, uma delas um trabalhador terceirizado a serviço da Sabesp. A companhia fazia uma obra no local.

As concessionárias - Sabesp e Comgás - pagaram um auxílio às famílias que tiveram os imóveis afetados e reformaram 45 imóveis com danos mais significativos, dos quais 39 já foram entregues.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) alterou parte dos protocolos para obras em subsolo em áreas com compartilhamento de infraestrutura e criou um grupo técnico permanente voltado à prevenção de acidentes.

Relembre o caso

A explosão na Rua Doutor Benedito de Moraes Leme, no bairro do Jaguaré, ocorreu por volta das 16h10 do dia 11 de maio. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fazia uma obra no local.

Segundo informações da Defesa Civil, a explosão pode ter sido causada por um problema na tubulação de gás natural encanado da Comgás atingida durante uma obra externa da Sabesp.

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