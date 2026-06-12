SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (12). O exame é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil.

Pela primeira vez, estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.

Neste ano, as provas serão aplicadas em 95 novas cidades, um aumento em relação ao ano anterior. O MEC afirma que a "ampliação dos municípios de aplicação integra o conjunto de ações para facilitar o acesso ao exame".

Além disso, o exame nacional também terá a ampliação da acessibilidade especializada para candidatos.

Para ajudar os candidatos, a Folha reuniu alguns tópicos sobre o Enem 2026, como valor da taxa, calendário, prazos e orientações sobre o exame nacional. Confira abaixo:

Como realizar a inscrição para o Enem 2026?

Confira o passo a passo para realizar a inscrição no exame nacional:

O candidato deve acessar a Página do Participante, no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br. Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP, e outras informações solicitadas. Durante o processo de inscrição, o candidato deve escolher o idioma da prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol. Em seguida, o estudante deve escolher o estado e a cidade na qual deseja realizar a prova Logo após, o candidato deve responder ao questionário socioeconômico. O último ato da inscrição é conferir os dados cadastrados e depois clicar em "enviar inscrição". Após enviada, o estudante deve gerar a guia de pagamento da taxa de inscrição na própria Página do Participante. A inscrição no Enem 2026 só será confirmada após o pagamento da taxa.

Quem tem inscrição automática ainda precisa acessar o sistema do Enem?

Sim. Mesmo com a inscrição automática, o estudante deverá confirmar a participação no exame e informar dados complementares, como município de prova, a língua estrangeira da prova e recursos de acessibilidade.

Quanto custa a taxa de inscrição?

A taxa de inscrição é de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame. O pagamento deve ser feito até 17 de junho, via pagamento por boleto e Pix.

O período para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 12 de junho.

Como saber se a inscrição foi confirmada?

O participante deve acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do local de prova pela Página do Participante. O Inep disponibilizará o Cartão de Confirmação de Inscrição nesse endereço em data a ser definida.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.

Os portões dos locais de prova do Enem 2026 serão abertos às 12h. Eles serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30.

No primeiro dia, os candidatos poderão permanecer nas salas até às 19h. Já no segundo dia, o encerramento está previsto para às 18h30.

Como vai funcionar o atendimento especializado no Enem 2026?

A partir de 2026, o Enem ampliará as condições de acessibilidade para candidatos que necessitam de atendimento especializado.

Entre as novidades, estudantes com diagnóstico de fibromialgia e transtornos mentais, como crises de ansiedade, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), passarão a ter direito a atendimento especializado.

Para esses participantes, será permitida a presença de um acompanhante -familiar ou profissional- ou de um cão de apoio emocional no local de aplicação do exame.

A principal mudança para esse grupo é a possibilidade de contar com um acompanhante ou um cão de apoio emocional. No entanto, o acompanhante não poderá permanecer na sala durante a realização da prova e ficará em um espaço reservado enquanto o exame estiver em andamento.

Os candidatos que já tinham direito ao atendimento especializado continuarão contemplados pela medida. Entre eles estão pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual, surdos, diabéticos, pessoas com dislexia, TEA (Transtorno do Espectro Autista), gestantes, lactantes e idosos.

Como solicitar o atendimento especializado no Enem 2026?

O pedido de atendimento especializado deverá ser realizado no momento da inscrição no Enem 2026.

Além de informar a necessidade do atendimento, o candidato deverá apresentar documentos que comprovem sua condição, como laudo médico ou relatório especializado. A documentação será analisada pelo Inep, responsável por validar a solicitação antes da aplicação do exame.

Como serão divididos os dias de provas?

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).

Além disso, o primeiro dia também tem as 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, 15 de novembro, o exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

Quais são as formas de utilizar a nota do Enem?

Com o resultado do exame, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

As notas do Enem também são aceitas por algumas universidades do exterior, com instituições em países europeus, como Portugal.

Calendário do Enem 2026

Período de inscrição: até 12 de junho

Valor da taxa de inscrição: R$ 85

Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro