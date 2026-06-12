SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros procura seis indígenas que desapareceram após um naufrágio ocorrido no rio Xingu, nas proximidades de Altamira, no Pará, na quarta-feira (10).

Segundo a Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), a embarcação transportava indígenas da Terra Indígena Kararaô, entre eles homens, mulheres e crianças.

Os desaparecidos são seis adultos e seis crianças. O barco era ocupado por 26 pessoas e a maioria conseguiu nadar até as margens do rio. Os sobreviventes foram ajudados por indígenas de uma comunidade próxima à área do naufrágio.

A procura, com mergulhadores e equipes de resgate, começou após os bombeiros serem procurados pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

O acidente ocorreu em uma área de corredeira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação teria batido em uma pedra durante o percurso até Altamira.

"Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em oração e solidariedade às famílias que aguardam notícias de seus parentes e aos sobreviventes que enfrentam as consequências dessa tragédia", diz nota divulgada pela Coiab.

A entidade acompanha as informações sobre as buscas e diz esperar que as equipes de resgate consigam localizar todos os desaparecidos e apoiar as vítimas e os familiares.

"Que os espíritos ancestrais fortaleçam os corações dos povos Kayapó e Xikrin, trazendo amparo, proteção e serenidade diante desta difícil situação", afirma a direção da Coiab. "Reafirmamos nosso compromisso de caminhar ao lado dos povos indígenas da Amazônia em todos os momentos, especialmente nos períodos de dor e luto".

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