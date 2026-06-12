SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sexta-feira (12), Dia dos Namorados, deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação em São Paulo, segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, da prefeitura). A temperatura varia entre 14°C e 21°C, com índices de umidade acima dos 60%.

A propagação da frente fria pelo litoral paulista deve mudar o tempo à tarde, provocando pancadas de chuva variando de fraca a moderada intensidade e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h, o que eleva o risco para formação de alagamentos e queda de árvores.

A semana deve terminar com a propagação de uma frente fria provocando pancadas de chuva e rajadas de vento na Grande São Paulo, ainda de acordo com o CGE.

No sábado (13), o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia e favorece a gradativa elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas de 23°C.

O domingo (14) será nublado com pancadas de chuva, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura mínima deve girar em torno de 11°C e máxima de 24°C. A umidade do ar deve ter índices acima 30%, o que pode ser um risco para a saúde.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana, principalmente, de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.