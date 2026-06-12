SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois caminhões e outros oito veículos na noite desta quinta-feira (11) na ponte Aricanduva, na zona leste de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os caminhões cruzaram o canteiro e bateram em carros que trafegavam pelo local. Os veículos estariam em alta velocidade e bateram um no outro antes de atingir os demais.

Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia de Trânsito, os motoristas dos caminhões afirmaram em depoimento que estavam disputando um racha na ponte.

"Eles estavam disputando para chegar em um pátio de manobras de materiais de construção", disse o capitão Tarcísio Bueno em entrevista à Globo.

As quatro pessoas feridas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para um hospital da região. O estado de saúde delas não foi informado.