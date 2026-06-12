SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 11 anos morreu após ser internado com suspeita de envenenamento depois de comer um pedaço de bolo em Nova Iguaçu (RJ).

Arthur de Melo da Silva estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu (RJ), e morreu nesta quinta-feira (11). Ele sofreu uma parada cardíaca no hospital.

Familiares afirmam que Arthur passou mal depois de comer um pedaço de bolo que estaria envenenado. O pai registrou ocorrência e levantou a suspeita de que o filho tenha ingerido chumbinho, substância vendida ilegalmente como raticida.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a apuração e investiga a hipótese de contaminação proposital. O caso também é acompanhado pela 64ª DP (São João de Meriti), que já ouviu o pai do menino.

A família relatou que o estado de saúde da criança era grave nos últimos dias. Segundo o pai,em depoimento ao g1, Arthur tinha um grande inchaço cerebral e respondia de forma limitada às medicações.

O QUE A POLÍCIA DIZ

A Polícia Civil afirma que aguarda a conclusão de laudos médicos, toxicológicos e periciais para esclarecer o que provocou o quadro clínico. A corporação diz que nenhuma linha de investigação foi descartada. Testemunhas ainda devem ser ouvidas e diligências seguem em andamento.