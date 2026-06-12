SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito municípios brasileiros que implantaram gratuidade no transporte público voltaram a cobrar passagem de ônibus nos últimos anos. O dado aparece pela primeira vez em uma pesquisa temática sobre tarifa zero realizada pela NTU (Associação Nacional das Empresas de Transporte). Essa é a terceira edição do estudo.

Conforme a publicação, apresentada nesta quarta-feira (10) em Brasília, o recuo ocorreu em cidades de pequeno e médio porte, com populações que variam entre 18 mil e 111 mil habitantes. Metade desses municípios fica no estado de São Paulo.

"Em geral, essas iniciativas permaneceram em operação por períodos relativamente curtos, variando de poucos meses a alguns anos", diz o documento.

O relatório cita Paulínia (SP), na região metropolitana de Campinas, que adotou a tarifa zero na década de 1990, mas interrompeu o programa após alguns anos de funcionamento, retomado depois em formato parcial, que também acabou descontinuado em 2018.

A prefeitura citou vandalismo nos ônibus para justificar o fim da gratuidade na época. Atualmente, o município cobra apenas R$ 1 -estudantes pagam R$ 0,50.

"Paulínia opera com uma das tarifas mais baixas do país, demonstrando que diferentes estratégias podem ser adotadas para ampliar o acesso ao transporte coletivo", diz o relatório.

Em Monte Mor (SP), a gratuidade universal no transporte coletivo foi encerrada em 2025, após menos de dois anos de funcionamento.

A prefeitura do município, com cerca de 65 mil habitantes, argumentou que o modelo se tornou financeiramente inviável. Hoje, a passagem de ônibus custa R$ 6, mas há alguns benefícios, como isenção total ou desconto para pessoas inscritas no CadÚnico.

CIDADES QUE RECUARAM EM TARIFA ZERO

- Jaboticabal (SP);

- Monte Mor (SP);

- Paulínia (SP);

- Picos (PI);

- Pirapora do Bom Jesus (SP);

- Porto Real (RJ);

- Tijucas do Sul (PR);

- Ubiratã (PR).

_Fonte: Pesquisa Tarifa Zero nas cidades do Brasil 2026_

São Caetano do Sul, no ABC Paulista, não entra na lista. O município da Grande São Paulo vai restringir a gratuidade lançada em 2023, que vale para qualquer pessoa, a moradores cadastrados em uma plataforma chamada SancaGov. A tarifa para quem não reside na cidade será de R$ 5, segundo projeto enviado à Câmara de Vereadores.

Rafael Calabria, pesquisador de mobilidade do BRCidades, diz que em 2025 houve posse de prefeitos e que novos administradores reverteram a gratuidade. "Prefeitos que são contra revertem a política do anterior."

O relatório mostra que a implantação de tarifa zero no transporte público em cidades brasileiras tem crescido em menor ritmo no Brasil, na comparação com o pós-pandemia, quando diminuiu o número de passageiros devido às restrições de circulação, em números até hoje não recuperados.

Atualmente, 143 municípios têm tarifa zero integral. Existem também outros 43 que adotam a gratuidade para categorias específicas de passageiros ou, por exemplo, apenas aos domingos, como na gestão Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo.

"Enquanto o período entre 2021 e 2023 registrou uma disparada da política de gratuidade, com 70 municípios, em 2024 foram adotadas apenas oito iniciativas, em um ano marcado por eleições municipais, e 2025 contabilizou 21 novos programas", diz o documento.

Os números mais recentes sugerem uma fase de acomodação da política, aponta o relatório, com redução mais significativa nas cidades de médio e grande porte.

No segmento de municípios com mais de 100 mil habitantes, apenas Canoas (RS) e Itaboraí (RJ) deixaram de cobrar passageiros.

"O dado comprova que o otimismo político esbarrou na dura realidade dos limites fiscais", afirma a NTU.

Rafael Calabria lembra que em 2025, o governo Lula (PT) sinalizou que iria apoiar o fim da cobrança e, por isso, alguns prefeitos pararam projetos para ver o que fariam com um possível apoio do governo federal, o que até agora não aconteceu.

"Secretários que estavam analisando o tema seguraram. Era esperada a desaceleração", diz.

Conforme o estudo, cidades de médio porte que sustentam a tarifa zero universal dependem diretamente de receitas extraordinárias ou fundos específicos, como os royalties do petróleo em Maricá (RJ), atividade portuária em Paranaguá (PR), ou receitas de publicidade e multas de trânsito.

"A experiência prática mostra que a tarifa zero não se sustenta como medida isolada ou populista", afirma Francisco Christovam, diretor-presidente da NTU, em nota.

"Para avançar rumo a uma política de mobilidade que ofereça a gratuidade universal, precisamos de planejamento operacional, fontes estáveis de custeio e segurança jurídica, com respeito aos contratos vigentes", diz.

Para ele, é preciso um pacto federativo que reúna União, estados e municípios no financiamento do sistema.

"Com um pequeno apoio federal é viável expandir esse modelo. Não é administrativamente um absurdo para prefeituras, nenhuma [das que adotou] quebrou", afirma o pesquisador de mobilidade do BRCidades. "O impacto social é muito grande."

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