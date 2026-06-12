SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial penal foi preso por suspeita de matar a tiros o enteado, no distrito de Coxipó do Ouro, em Cuiabá (MT), nesta quinta-feira (11).

Policial é suspeito de matar o enteado, Átila Yury dos Santos, 21. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça, de acordo com informações da Polícia Civil de Mato Grosso.

Enteado e padrasto tinham histórico de brigas. Um dia antes de ser morto, Átila e o policial haviam discutido por motivos que não foram esclarecidos. Na ocasião, o jovem teria danificado a motocicleta da própria mãe.

Mãe da vítima disse à polícia que o filho tinha comportamento violento. A mulher, porém, afirmou durante o depoimento que não presenciou a discussão que levou o padrasto a matar o jovem.

Policial afirma ter agido em legítima defesa. O agente alegou que o enteado fazia uso de substâncias ilícitas e que, no dia do ocorrido, ele estaria com uma faca nas mãos e teria tentado atingi-lo, por esse motivo atirou para se defender.

Justiça de Mato Grosso mandou soltar o policial durante a audiência de custódia. O tribunal concedeu liberdade provisória ao agente, mas recolheu a arma de fogo que ele usa no trabalho e mandou suspender o porte de arma dele até a conclusão das investigações.

Caso também é investigado pela Corregedoria de Polícia Civil do estado para possíveis sanções administrativas. Em nota, a Corregedoria informou que instaurou inquérito interno para acompanhar o caso junto com os órgãos de segurança a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido e, ao fim das investigações, "serão adotadas as medidas cabíveis".

Como o policial não teve o nome divulgado, não foi possível localizar defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.