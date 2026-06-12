SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou nesta sexta-feira (12) o resultado da primeira fase do Vestibular Meio de Ano 2026. A lista de convocados e a consulta de desempenho estão disponíveis no site da Vunesp, banca responsável pelo concurso.

A segunda fase será aplicada nos dias 20 e 21 de junho, nas mesmas cidades da etapa anterior, a consulta de local de prova pode ser feita no site. O resultado final está previsto para 10 de julho.

A convocação para a segunda fase é feita com base no desempenho dos candidatos na primeira etapa, respeitando os sistemas de inscrição -SU (Sistema Universal) e SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública). Ao todo, a Unesp seleciona até sete vezes o número de vagas por curso. A chamada segue a ordem decrescente das notas na prova de conhecimentos gerais.

As provas da segunda fase serão aplicadas em dois dias consecutivos, com duração de cinco horas cada. Na primeira data, serão 24 questões abrangendo conteúdos de ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e matemática. Na segunda, a prova contempla 12 questões de linguagens e a redação.

No caso dos treineiros, a convocação para a segunda fase inclui todos os candidatos habilitados na primeira etapa, isto é, aqueles que obtiveram nota igual ou superior a 20 na prova de conhecimentos gerais. A categoria reúne participantes que prestam o exame para ganhar experiência, sem intenção de matrícula.

Nesta edição, 4.436 candidatos participaram da primeira fase para disputar 180 vagas, aumento de 72,7% em relação ao processo anterior, que registrou 2.568 inscritos para 144 vagas.

A maior parte das vagas está concentrada em cursos de engenharia no campus de Ilha Solteira. Em Assis, a novidade é o curso de língua e cultura chinesas, com 36 vagas no período noturno. A graduação prevê intercâmbio com a Universidade de Hubei, na China, e possibilidade de duplo diploma.

CAMPUS - CURSO - VAGAS - PERÍODO

Assis - Língua e cultura chinesas - 36 - Noturno

Ilha Solteira - Engenharia agronômica - 36 - Integral

Ilha Solteira - Engenharia civil - 36 - Integral

Ilha Solteira - Engenharia elétrica - 36 - Integral

Ilha Solteira - Engenharia mecânica - 36 - Integral

Entre os cursos, a nova graduação em língua e cultura chinesas registra 18,1 candidatos por vaga. Em Ilha Solteira, as engenharias seguem com alta procura: agronômica (22,2 candidatos por vaga), civil (21,8), mecânica (16,9) e elétrica (14,8). Na edição anterior, essas carreiras variavam de 10,1 a 16 candidatos por vaga.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNESP MEIO DE ANO

- Convocados para a 2ª fase: 12 de junho

- 2ª fase: 20 e 21 de junho

- Resultado final: 13 de julho

- Matrículas: 13 de julho a 6 de agosto