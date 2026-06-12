SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para muito além de Mônica, Cascão ou Cebolinha, o idealizador da série em quadrinhos Turma da Mônica criou agora um novo personagem, o Paulistinha, inspirado no cotidiano da maior cidade do Brasil.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12) pela Prefeitura de São Paulo e pelo estúdio Maurício de Sousa Produções, responsável pela edição dos gibis. A novidade acompanha a programação que homenageia os 90 anos do idealizador da série.

Segundo a prefeitura, o conjunto de homenagens custará ao todo R$ 11 milhões e será custeado pela administração municipal.

O Paulistinha não integra oficialmente o universo Turma da Mônica, mas pode aparecer esporadicamente na história em quadrinhos ou em publicações institucionais.

Maurício nasceu em 1935 em Santa Isabel, no interior de São Paulo, e chegou à capital paulista em 1954. Seu nome é hoje patrimônio imaterial da cidade e representa, segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o sonho de milhões de pessoas que se deslocaram à cidade em busca de novas oportunidades.

O Paulistinha, afirmou o mandatário, vai participar de campanhas que conscientizem sobre a importância da vacinação ou do plantio de árvores, entre outras ações.

Os detalhes do personagem foram revelados por Marcos Saraiva, neto de Maurício e presidente do instituto que leva o nome do avô.

O Paulistinha, segundo ele, foi um pedido do próprio autor como um presente à capital paulista.

Além da novidade para os gibis, a programação inclui também a distribuição de 91 esculturas de personagens clássicos dos quadrinhos por toda a capital paulista. Eles estarão em diversos pontos da cidade entre os dias 1º de julho e 1º de agosto.

Haverá também a chamada caça a essas estátuas. Cada uma terá um QR Code e quem encontrar a maior quantidade delas no menor espaço de tempo será premiado-a premiação ainda não foi divulgada.

O idealizador da série também ganhará uma estátua em sua homenagem. Ela será afixada na avenida Paulista, em frente ao parque Trianon.

No próximo domingo (28), todos os personagens da Turma da Mônica vão desfilar no Sambódromo do Anhembi. Os portões abrirão às 14h, e o desfile começa às 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente no site da Prefeitura de São Paulo.

Além do desfile, a cidade também vai ganhar grandes personagens infláveis. Um exemplar gigante do Sansão estará exposto na Biblioteca Mário de Andrade. O Bidu, mascote da Maurício de Sousa Produções, será colocado no Teatro Municipal e um terceiro, do próprio Maurício, no Centro Cultural São Paulo.