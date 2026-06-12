SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado pediu a condenação do próprio cliente durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que tornou o réu indefeso.

O defensor Rodrigo Pantaleão concordou com o pedido de condenação apresentado pelo Ministério Público. O cliente, que responde por tráfico e uso indevido de drogas, passava por uma audiência virtual na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital quando o fato inusitado ocorreu, no dia 28 de maio.

"Em alegações finais, Vossa Excelência, a defesa corrobora com as afirmações exaradas pela Promotoria de Justiça, nada mais", disse Pantaleão.

A juíza, no entanto, se indignou com a atitude do profissional. "Eu não posso aceitar essas alegações finais, senhor, vou considerar o réu indefeso", falou Carolina Ranzolin Nerbass. "Não, essas são as alegações finais da defesa", rebateu o homem na sequência.

A reportagem tenta localizar o contato do advogado. O espaço segue aberto para manifestação.

Magistrada, então, intimou o réu a encontrar outra pessoa para representá-lo. Segundo ela, apesar do próprio acusado ter admitido parte do crime, ele "merecia uma defesa". "Então, eu dou três dias para o senhor constituir um novo defensor. Se o senhor não constituir, eu vou nomear um defensor dativa para o senhor, que vai fazer uma defesa adequada", acrescentou.

Um novo advogado, Jackson José Seilonski, foi nomeado. O Tribunal informou nesta sexta-feira (12) que o processo segue a partir de agora aguardando uma nova audiência de instrução e julgamento para definição da sentença, ainda sem data.

Antes mesmo do início da sessão polêmica, Pantaleão já havia demonstrado indisposição pelo caso. A Justiça havia oferecido a ele a oportunidade de conversar com seu cliente de maneira reservada, o que foi negado, dizendo que "não havia necessidade".