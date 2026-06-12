SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Alberone Júnior, um dos pioneiros do crossfit no Brasil, morreu aos 48 anos, na quarta-feira (10), em Fortaleza.

Alberone estava hospitalizado desde o fim de maio e sua morte foi confirmada pelo CF Tríade, box de crossfit que ele fundou. A causa do óbito, entretanto, não foi divulgada.

CF Tríade afirmou que ele "foi mais do que um head coach" para a modalidade. "Alberone foi um amigo, mentor e inspiração para todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", afirmou o box por meio de nota.

"Com sua paixão pelo esporte, dedicação às pessoas e vontade de transformar vidas, [Alberone] deixou uma marca que jamais será esquecida por ninguém que o conheceu. Seu legado viverá em cada aluno, amigo e familiar que teve sua vida tocada por seu exemplo. Obrigado por tudo o que construiu e compartilhou conosco. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram a imensa honra de conhecê-lo", afirmou a CF Tríade.

Secretaria de Esporte do Ceará lamentou a morte de Alberone. A pasta afirmou que o empresário "deixa um legado inestimável para o esporte cearense e regional", e afirmou que ele foi um "visionário e apaixonado pela profissão, um dos grandes pioneiros do fitness moderno em nosso estado".

Corpo de Alberone foi sepultado ontem no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e duas filhas.

QUEM FOI ALBERONE

Alberone Júnior foi um dos pioneiros no crossfit no Brasil na década passada. Ele abriu o primeiro box dessa modalidade no Ceará em 2012 e contribuiu para sua popularização em todo o país.

Ele também foi personal trainer e professor de capoeira. Em setembro de 2025, Alberone foi homenageado em uma sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza.