SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos foi rendido e sequestrado de dentro de um Porsche, em plena luz do dia, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, nesta quinta-feira (11).

Ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da rua Aurora de Aguiar Ferreira, onde o sequestro ocorreu. As imagens mostram o momento em que o Porsche para atrás de um HB20 branco e, na sequência, um Celta se aproxima por trás.

Criminosos armados descem do Celta e vão em direção ao Porsche. Dois suspeitos abordam o motorista e o retiram de dentro do veículo de luxo.

Vítima tenta reagir e resistir ao sequestro, mas é colocada à força no banco traseiro do Celta. Em seguida, um dos criminosos assume o controle do Porsche e vai embora.

Polícia Militar foi acionada e os agentes encontraram a vítima na cidade de Serra, que fica localizada na região metropolitana de Vitória. O homem foi achado no bairro Jardim Carapina, após familiares rastrearem seu celular e apontarem que ele se encontrava em uma área de mata, de acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Espírito Santo.

Homem foi encontrado pela PM sozinho após conseguir escapar dos criminosos. Ainda segundo a SSP, ele estava "muito assustado" e relatou que tinha cerca de oito criminosos, mas que conseguiu fugir de dentro da mata. A dinâmica da fuga não foi detalhada.

Porsche foi recuperada nesta quinta mesmo, no bairro de Fátima, em Serra. O carro em que estavam os suspeitos foi encontrado em Jardim Carapina, mesmo bairro em que a vítima foi localizada. O HB20, que teria dado suporte na ação criminosa, ainda não foi localizado.

Até o momento, apenas um suspeito de 25 anos foi preso. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Como o preso não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Polícia apreendeu armas durante a operação para resgatar o homem e recuperar o Porsche. Foram apreendidas duas armas de fogo com numeração suprimida, sendo uma pistola calibre 9mm equipada com mira laser e dispositivo de conversão para disparo automático, além de uma pistola calibre .380. Também foram apreendidos três carregadores, munições e cinco aparelhos celulares. Todo esse material foi encaminhados ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Vítima é um investidor de criptomoedas, que possui um perfil no Instagram com mais de 81 mil seguidores. A reportagem não conseguiu contato com ele.