SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Polícia Civil de Santa Catarina cumpre mandado de busca em Campos Novos (SC) após denúncia de apologia ao nazismo nas redes sociais.

Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou hoje a Operação Estigma, que busca reprimir a apologia ao nazismo e conter a disseminação de ideologias extremistas no estado. A corporação informou que a investigação começou após denúncia feita pelo Sistema Único de Denúncias sobre um perfil no Instagram que publicava conteúdo de exaltação ao nazismo.

Mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Campos Novos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância (DRRDI), do Departamento de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Campos Novos.

Investigação aponta que o responsável pela conta é um homem de 38 anos, morador do município. Segundo a Polícia Civil, ele usava a rede social para divulgar imagens e vídeos ligados ao nazismo, exibir tatuagens com a temática e também ostentar uma arma de fogo nas publicações.

Policiais apreenderam dispositivos eletrônicos e materiais com simbologia nazista durante as buscas na casa do investigado. O material vai passar por perícia para aprofundar a apuração de crimes previstos na Lei nº 7.716/1989, conhecida como Lei do Racismo.

Polícia Civil afirmou que a operação também busca prevenir possíveis crimes violentos ligados ao extremismo ideológico. A corporação disse que mantém atuação voltada ao combate ao racismo e a delitos de intolerância.