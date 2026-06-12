RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança de 11 anos morreu nesta sexta (12), no Rio de Janeiro, após dez dias de internação por suspeita de ter consumido chumbinho, um raticida cuja venda é proibida. O laudo final com a substância retirada do suco gástrico ainda será concluído.

Arthur de Mello da Silva apresentou mal-estar após passar o final de semana dos dias 30 e 31 de maio na residência materna. Ao retornar à residência paterna na segunda-feira, relatou que já vinha se sentindo mal durante o período em que esteve na casa da mãe.

De acordo com depoimento do pai, ele informou ter ouvido o padrasto dizer à mãe que deixaria a residência caso Arthur passasse a morar com ela.

Durante o final de semana em que visitou a mãe, ele foi a uma festa da avó materna e comeu um pedaço de bolo. Amostras do veneno estavam junto ao doce em seu estômago, conforme análise inicial.

O pai socorreu a criança ao Hospital Municipal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na segunda (1º). Inicialmente, a Polícia Militar registrou o caso como tentativa de suicídio, mas a possibilidade de homicídio não foi descartada.

Com a morte da criança, o caso passou para a Delegacia de Homicídios da Baixada, que não descartou nenhuma hipótese.

Nos últimos dias, a família relatou que o estado de saúde da criança era delicado. Segundo o pai, Arthur apresentava um grande inchaço cerebral e respondia às medicações de forma limitada.

Em nota, a Polícia Civil informou que aguarda a conclusão dos laudos médicos, toxicológicos e periciais para esclarecer as circunstâncias do caso. Testemunhas deverão ser ouvidas e outras diligências estão em andamento para identificar o que provocou o quadro clínico da criança.