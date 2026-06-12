SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) descartou o segundo caso suspeito de doença pelo vírus Ebola registrado no estado em 2026. A paciente havia viajado recentemente à República Democrática do Congo.

O resultado foi divulgado hoje, após análises de biologia molecular realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) em duas amostras coletadas em momentos diferentes. Na quarta-feira (10), uma brasileira de 31 anos passou a ser monitorada após apresentar febre e diarreia.

A mulher havia viajado recentemente à República Democrática do Congo (RDC). Ela permanece internada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) e recebe tratamento para gastroenterocolite aguda.

Segundo a Secretaria da Saúde, a primeira amostra foi coletada antes de 72 horas do início dos sintomas. Por esse motivo, uma nova coleta foi realizada após esse período, conforme protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dois exames tiveram resultado negativo para ebola.

No início do mês, São Paulo também descartou o primeiro caso suspeito de ebola registrado neste ano. O paciente, um congolês de 37 anos, segue internado no IIER e apresenta melhora no quadro clínico. Desde então, segundo a pasta, a Secretaria de Estado da Saúde intensificou as ações de vigilância epidemiológica.