SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que mostra uma homenagem de Dia dos Namorados interrompida por uma vizinha na última quarta-feira, em Feira de Santana (BA), tem viralizado nas redes sociais.

A homenagem era uma ação antecipada para o Dia dos Namorados. O telegrama foi apresentado pela equipe do projeto Telegrama Flores em Vida em frente à casa da jovem homenageada.

A intervenção da idosa chamou a atenção pela situação inusitada. Em entrevista ao UOL, Carolina Oliveira, cantora e idealizadora do projeto, afirmou que os moradores da região já estão acostumados com esse tipo de apresentação.

Carolina também disse ter sido agredida pela vizinha. Segundo a cantora, a reação surpreendeu a equipe. Além de tentar retirar e estourar alguns balões, a idosa teria dado tapas nela, mas o momento não foi registrado em vídeo.

"Eu não sabia por que ela me deu os tapas, eu não sabia por que ela queria que a gente parasse, porque eu estava bem concentrada. Fui ter mais noção de toda a situação depois que vi o vídeo", disse Carolina Oliveira.

Nas imagens, é possível ver que Carolina não interrompe a mensagem. Ela afirmou que preferiu não registrar boletim de ocorrência por se tratar de uma idosa.