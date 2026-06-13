SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve registrar mínima de 11°C e máxima de 24°C neste sábado (13), dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo. A seleção joga contra Marrocos a partir de 19h (horário de Brasília), em East Rutherford, Nova Jersey.

O clima na capital paulista será seco, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os índices de umidade do ar devem ser acima 30%, o que pode ser um risco para a saúde, principalmente, de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

O sábado será de muitas nuvens, com pancadas de chuvas isoladas durante a manhã e a tarde. Os ventos serão de intensidade fraca.

No domingo (14), o dia também será de muitas nuvens e com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura deve variar entre 13°C e 26°C. A umidade do ar deve registar indígenas acima de 40%, também considerado de risco para a saúde.

Já a segunda-feira (15) será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Os termômetros devem registrar mínima de 12°C e máxima de 15°C. A umidade do ar melhora com índices acima de 80%.