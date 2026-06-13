SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Exames toxicológicos identificaram a presença de chumbinho no corpo do menino de 11 anos que morreu em Nova Iguaçu (RJ) após ser internado com suspeita de envenenamento.

Além de terbufós-sulfóxido (conhecido como chumbinho), a perícia detectou lidocaína e midazolam no corpo de Arthur de Melo da Silva. "Os resultados serão analisados em conjunto com os demais elementos reunidos ao longo da investigação", informou a Polícia Civil do Rio, em nota à reportagem.

Corpo também passará por necrópsia. A investigação segue em andamento na DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) "para o completo esclarecimento dos fatos", disse a polícia. Em comunicado anterior, a corporação afirmou que nenhuma linha de investigação seria descartada.

MENINO PASSOU MAL APÓS COMER BOLO

Arthur de Melo da Silva estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. Ele morreu na última quinta-feira, vítima de uma parada cardíaca.

Familiares afirmam que o menino passou mal depois de comer um pedaço de bolo que estaria envenenado. O pai registrou ocorrência e levantou a suspeita de que o filho tenha ingerido chumbinho, substância vendida ilegalmente como raticida.

A família relatou que o estado de saúde da criança era grave nos últimos dias. Ao g1, o pai de Arthur disse que o menino tinha um grande inchaço cerebral e respondia de forma limitada às medicações.