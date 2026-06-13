SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suspeito da tentativa de assalto a um policial civil na estação São Bento, no centro de São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (12).

Davi Soares de Carvalho foi identificado após análise das câmeras da estação. Segundo a Polícia Civil, o reconhecimento facial ajudou a localizar o suspeito depois de uma denúncia anônima. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

O crime ocorreu em 30 de maio e deixou seis feridos. O policial estava de folga, fazia compras na região da Rua 25 de Março e reagiu à abordagem de três criminosos dentro da estação, perto da Ladeira Porto Geral.

A investigação diz que o agente disparou seis vezes. As imagens mostram que um homem que carregava a filha de 11 meses foi atingido durante o tiroteio, caiu no chão e precisou passar por cirurgia. Ao todo, cinco passageiros e um suspeito ficaram feridos.

A polícia ainda procura o terceiro envolvido no caso. Um dos suspeitos foi preso em flagrante no dia do tiroteio. A Corregedoria da Polícia Civil recebeu as imagens para analisar a atuação do policial, que continua trabalhando enquanto o caso é investigado.