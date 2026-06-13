SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador de Magé (RJ) Léo Freitas (MDB-MG) disse ter sido vítima de um atentado na madrugada deste sábado (13). Em publicação nas redes sociais, o vereador afirmou que um homem atirou contra o carro e a casa dele. O suspeito foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

Vereador tinha recebido convidados em casa. Em relato publicado nas redes sociais, Léo Freitas disse que amigos tinham ido jantar na casa dele e, no momento dos disparos, estava dormindo. "Atingiu a janela. Foram vários tiros", disse ele.

Além da casa, os tiros também atingiram o carro dele. Imagens de câmera de segurança flagaram a ação, que ocorreu um pouco depois da meia noite, segundo os registros. Não houve relato de feridos.

Suspeito tinha desavenças com vereador. Léo Freitas disse que há cerca de dois meses havia sido ameaçado pelo homem. "Não sei é político ou pessoal, mas eu tenho duas filhas para criar, uma mãe e uma família", desabafou. O segurança do vereador conseguiu tirar a arma do suspeito, que foi levado à delegacia.

Polícia Civil diz que autuou o suspeito por tentativa de homícidio. Em nota, a polícia informou que o caso será enviado a Justiça. A motivação do crime não foi esclarecida.