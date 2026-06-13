SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (12) um homem suspeito de participação na tentativa de assalto que terminou em um tiroteio na estação São Bento do Metrô, no centro paulistano, no fim de maio.

O detido foi identificado como Davi Soares de Carvalho, 27. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi localizado após trabalho de investigação que incluiu a análise de imagens de câmeras de monitoramento e o uso de ferramentas de reconhecimento facial.

A polícia não soube informar se Carvalho tem um advogado para atuar em sua defesa. Com isso, a reportagem não pôde localizá-lo.

O tiroteio ocorreu na tarde de 30 de maio, em uma das plataformas da estação São Bento. De acordo com a investigação, três homens tentaram roubar um policial civil que estava de folga. O agente reagiu à abordagem e houve troca de tiros em meio à circulação de passageiros.

Seis pessoas ficaram feridas durante o confronto. Entre elas estavam um homem e sua filha de 11 meses, atingida de raspão. As demais vítimas também foram socorridas e encaminhadas a hospitais da capital.

O episódio provocou pânico na estação e interrompeu temporariamente a circulação de trens na linha 1-azul. Imagens registradas por câmeras de segurança e por usuários mostram passageiros correndo pelas plataformas e acessos da estação logo após o início dos disparos.

Um dos suspeitos foi baleado e preso ainda no local. Outros dois conseguiram fugir. Desde então, investigadores do 8º Distrito Policial (Brás) trabalhavam na identificação dos envolvidos a partir de imagens do sistema de monitoramento do metrô.

A prisão de Carvalho ocorreu após a Justiça expedir mandado contra ele. A polícia ainda procura outro suspeito que teria participado da ação.

Além do inquérito que apura a tentativa de roubo, a Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso para esclarecer as circunstâncias da troca de tiros e a origem dos disparos que atingiram os passageiros.