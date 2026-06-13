SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O matemático russo Mikhail Verbitskiy, pesquisador do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), foi detido na quinta-feira (11) no Aeroporto Internacional de Zvartnots, em Yerevan, capital da Armênia, segundo a unidade de ensino.

A prisão levou o instituto brasileiro a divulgar uma nota pública na qual manifesta "profunda preocupação e consternação" com o caso e pede a liberação imediata do cientista.

Verbitskiy integra o corpo docente do Impa desde 2017 e é considerado uma referência internacional em geometria complexa. Segundo o instituto, o pesquisador desempenha papel importante na formação de novos cientistas e no desenvolvimento da pesquisa matemática no Brasil.

De acordo com informações divulgadas por apoiadores do matemático, a detenção estaria relacionada a um mandado expedido pela Rússia sob acusações consideradas de natureza política. Desde 2024, Verbitskiy é alvo de um processo criminal aberto pelas autoridades russas por supostos apelos públicos ao terrorismo, acusação que ele nega. Em 2025, seu nome foi incluído na lista do Kremlin de terroristas e extremistas.

O Impa afirmou ter solicitado formalmente às autoridades armênias a libertação do pesquisador para que ele possa retornar ao Brasil e retomar suas atividades acadêmicas. A instituição também ressaltou que "o livre exercício do pensamento e a segurança de seus pesquisadores são pilares inegociáveis para o progresso da ciência global".

Até o momento, as autoridades de Yeravan não divulgaram detalhes sobre os fundamentos jurídicos da detenção nem sobre a eventual tramitação de um pedido de extradição apresentado pela Rússia. O Kremlin também se manifestou sobre o caso.