SÃO PAULO, SP (*FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Limeira anunciou neste sábado (13) que irá processar o Governo Federal pela suposta omissão com a Ponte do Esqueleto, na divisa do município com Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Um mulher morreu nesta manhã após ser lançada por instrutores de "rope jump" (salto com corda) sem equipamento de segurança.

Em comunicado, o município afirmou que tem tomado medidas administrativas e cobrado providências da União desde o ano passado, assim como defendeu o controle de acesso no local. "A tragédia [...] torna insustentável e inaceitável a continuidade dessa omissão", apontou nota, em nome do prefeito Murilo Félix (Podemos).

A ponte fica em área rural, nas proximidades da rodovia dos Bandeirantes. Foi construída há décadas, para uma ferrovia não implantada. Construída em área particular, a estrutura era da extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), cujo patrimônio está em processo de integração ao da União.

Em 2024, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos chegou a solicitar o bloqueio de acesso e sinalização de perigo à prefeitura após a morte de uma ciclista. Atividades no local foram posteriormente retomadas.

A reportagem procurou o ministério na tarde deste sábado pelo email institucional e por meio dos telefones da coordenadora e de outra integrante do setor de imprensa, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

A Ponte do Esqueleto é um conhecido ponto de saltos na região. No ano passado, houve o registro de ao menos duas pessoas feridas ao fazer "rope jump", por terem se chocado contra o chão, segundo a imprensa local.

Um empresário do setor turístico chegou a informar, em audiência pública no ano passado, que a estrutura recebe cerca de 500 visitantes por mês.

Balanço de 2025 aponta que o processo de incorporação dos 15,5 mil bens imóveis da RFFSA para a Superintendência do Patrimônio da União de São Paulo segue em andamento. Cerca de 2.500 estavam pendentes à época.

O que se sabe sobre o caso

Informações preliminares apontam que os instrutores não teriam feito a correta fixação de equipamento de segurança na vítima, que sofreu politraumatismo, segundo a Polícia Militar. Seis pessoas foram conduzidas ao distrito policial, das quais três seguem detidas.

Imagens do momento compartilhadas em redes sociais indicam que a mulher teria sido arremessada sem estar presa a qualquer tipo de corda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 9h55, constatando o óbito no local. Testemunhas teriam prestado os primeiros socorros à vítima, ainda de acordo com a polícia.