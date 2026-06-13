SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma forte chuva na sexta-feira (12) causou infiltrações e alagou parte do hospital universitário da UnB (Universidade de Brasília), na Asa Norte.

Imagens gravadas por testemunhas detalham os estragos e mostram a água da chuva infiltrada pelo teto do hospital.

Uma parte do teto da unidade desabou. Uma sala afetada fica no setor de hemodinâmica do hospital universitário.

Em nota, o hospital informou que também houve entrada pontual de água na recepção central da unidade. Também afirma que os atendimentos previstos para o dia foram não foram interrompidos. Segundo a direção do hospital, a manutenção preventiva na unidade é feita regularmente.

"A situação foi imediatamente acompanhada pelas equipes da Infraestrutura e pela empresa responsável pela manutenção, que adotaram as medidas necessárias para contenção e correção do problema. Não houve impactos significativos que comprometessem ou inviabilizassem os atendimentos e demais atividades previstas na unidade", disse a Direção do hospital.