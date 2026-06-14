BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A queda de dois helicópteros causou a morte de seis pessoas neste domingo (14) no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A corporação afirmou que relatos indicam que as aeronaves teriam se chocado no ar. Ambas caíram no pátio de estacionamento da concessionária da BYD, de carros elétricos.

Em entrevista à GloboNews, um porta-voz dos bombeiros disse que uma aeronave não explodiu e está a cerca de cem metros da outra no pátio. A outra, ainda segundo ele, atingiu em torno de 20 veículos no local.

Todas as vítimas eram tripulantes das aeronaves. Cinco delas estavam no helicóptero que explodiu, e na outra, o piloto morreu. A identidade delas ainda não foi informada pelas autoridades.

O porta-voz acrescentou que algumas peças foram encontradas a centenas de metros do local, sugerindo que o incêndio resultante da queda teve uma energia muito alta.

Os bombeiros foram acionados às 8h59 e atuam no local com apoio de equipes especializadas do Grupo de Operações Aéreas e Especiais (GOEsp). Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência.

Moradores relataram ter ouvido uma explosão e visto na sequência algo caindo do céu, seguido do surgimento de fumaça.