SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena. O prêmio principal foi confirmado em quase R$ 11,4 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 05 - 27 - 57 - 17 - 58.

A cerimônia estava prevista para acontecer às 21h deste sábado (13). A mudança ocorreu por causa da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Também mudaram Loteria Federal, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

Segundo anúncio feito pela Caixa na noite deste sábado, nas outras datas de jogos do Brasil na primeira fase da Copa, os sorteios de loterias também serão remanejados.

Os sorteios previstos para o dia 19 de junho (Brasil x Haiti) serão às 8h30 do dia 20. Já os de 24 de junho (Brasil x Escócia) serão às 8h30 de 25 de junho.

O horário de encerramento das apostas será às 20h dos dias anteriores aos sorteios.

Já os bolões online terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até 30 minutos antes dos sorteios, ou seja, até as 10h30 deste domingo, e até as 8h dos dias 20 e 25 de junho.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia anterior ao sorteio nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

**Pelo site**

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

**Pelo aplicativo**

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

**Pelo Internet Banking**

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.