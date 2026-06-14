BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre dois helicópteros causou a morte de seis pessoas neste domingo (14) no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste da cidade, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

As duas aeronaves caíram em um pátio de estacionamento de uma concessionária da BYD, de carros elétricos.

Em entrevista à GloboNews, o porta-voz dos bombeiros, Fábio Contreiras, disse que uma aeronave não explodiu e está a cerca de cem metros da outra no pátio. A outra, ainda segundo ele, atingiu em torno de 20 veículos no local.

Todas as vítimas eram tripulantes das aeronaves. Cinco delas estavam no helicóptero que ficou destruído, e no outro havia apenas o piloto, que também morreu.

Contreiras acrescentou que algumas peças foram encontradas a centenas de metros do local, sugerindo que o incêndio resultante da queda teve uma energia muito alta.

A identidade das vítimas ainda não foi informada pelas autoridades, mas o delegado Alan Luxardo, da Polícia Civil, afirmou à GloboNews que, inicialmente, todos são homens.

"Houve uma colisão no ar e as aeronaves vieram ao chão", afirmou ele. "Estamos apurando a causa, a princípio parece que houve uma falha humana."

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), disse em entrevista ao canal de TV que os pilotos envolvidos no acidente eram experientes e que conhecia um deles pessoalmente. Ainda segundo ele, as famílias das vítimas já foram avisadas.

A FAB (Força Aérea Brasileira) declarou que investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para a ação inicial de ocorrência. O órgão será o responsável por investigar as causas do acidente.

Os helicópteros envolvidos no acidente têm as matrículas PP-MAC e PR-DJJ, segundo a FAB. As duas têm situação normal de aeronavegabilidade e não estão autorizadas a operar com táxi aéreo.

A aeronave de prefixo PP-MAC é um Bell 206B, de 1999.

A outra, PR-DJJ, é um modelo AS 350 B2, de 2012.

Os bombeiros foram acionados às 8h59 e atuam no local com apoio de equipes especializadas do Grupo de Operações Aéreas e Especiais (GOEsp). Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência.

Moradores relataram ter ouvido uma explosão e visto na sequência algo caindo do céu, seguido do surgimento de fumaça.