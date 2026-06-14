SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor norte-americano Oliver Tree está entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O músico está em uma turnê internacional.

Havia se apresentado em São Paulo no dia 6, no Studio Stage, casa de shows na Lapa, zona oeste. Nos últimos dias, postou diversos vídeos com a camisa da seleção brasileira, inclusive em cenas gravadas em uma favela, como jogando futebol, comendo churrasco, cortando o cabelo e dirigindo uma motocicleta.

O cantor estava acompanhado do produtor musical e DJ brasileiro Lucas Frota, radicado nos Estados Unidos, e do influenciador argentino Gaspi -que tem 2,8 milhões de seguidores apenas no Youtube. O grupo estava a caminho de Angra dos Reis, no litoral fluminense.

As demais vítimas os pilotos Charles Marsillac e Alexandre Souza, além de Lucas Vignale.

Com a colisão, as duas aeronaves caíram em pátio de veículos de uma concessionária da BYD, de carros elétricos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), disse em entrevista a canal de TV que os pilotos envolvidos no acidente eram experientes e que conhecia um deles pessoalmente.

OLIVER TREE

O cantor iniciaria uma turnê mundial após lançar o álbum "Love you madly hate you badly" ("Amo você loucamente, odeio você seriamente" em tradução livre), com mais de 70 shows por grandes cidades em todos os continentes, incluindo Paris, Barcelona, Londres, Chicago, Toronto, Sydney e Pequim.

Popular nas redes sociais, tem mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram. Somente no Spotify, tem uma média de 11,4 milhões de ouvintes mensais. Na sua passagem recente pelo Brasil, também postou tocando com o influenciador brasileiro Lucas Inutilismo.

LUCAS BRITO CHAVES FROTA

Produtor musical brasileiro e DJ, vivia nos Estados Unidos, com uma produção voltada especialmente à música eletrônica. No ano passou, tocou no Burning Man, um dos principais festivais de contracultura no mundo.

GASPAR PRIM

Mais conhecido como Gaspi, é um popular influenciador argentino. São 2,8 milhões de seguidores tanto no Youtube quanto no Instagram, onde publicava conteúdo de humor.