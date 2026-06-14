SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHARPESS) - O cantor norte-americano Oliver Tree está entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O músico estava em uma turnê internacional.

Havia se apresentado em São Paulo no dia 6, no Studio Stage, casa de shows na Lapa, zona oeste. Nos últimos dias, postou diversos vídeos com a camisa da seleção brasileira, inclusive em cenas gravadas em uma favela, como jogando futebol, comendo churrasco, cortando o cabelo e dirigindo uma motocicleta.

O cantor estava acompanhado do produtor musical e DJ brasileiro Lucas Frota, radicado nos Estados Unidos, do influenciador argentino Gaspi ? que tem 2,8 milhões de seguidores apenas no Youtube ? , e do cineasta argentino Lucas Vignale ? cujo último filme passou em mostra do Festival de Berlim deste ano. O grupo estava a caminho de Angra dos Reis, no litoral fluminense.

O grupo do cantor estava em aeronave com o piloto Alexandre Souza, que também morreu. Já o outro helicóptero era pilotado pelo carioca Charles Marsillac ? que ingressou na aviação profissional em 2007 após anos na música, com histórico de composição incluída na trilha-sonora de "Malhação" e colaborações com Cidade Negra e Monobloco.

Com a colisão, as duas aeronaves caíram em pátio de veículos de uma concessionária da BYD, de carros elétricos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), disse que os pilotos envolvidos no acidente eram experientes e que conhecia um deles pessoalmente.

Oliver Tree

O cantor iniciava uma turnê mundial após lançar o álbum "Love you madly hate you badly" ("Amo você loucamente, odeio você seriamente" em tradução livre), com mais de 60 shows marcados para os próximo meses em grandes cidades, como Paris, Barcelona, Londres, Chicago, Toronto, Sydney e Pequim.

Popular nas redes sociais, tem mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram. No Spotify, tem uma média de 11,4 milhões de ouvintes mensais. Na sua passagem recente pelo Brasil, também postou tocando com o influenciador brasileiro Lucas Inutilismo e há registros de momento em que canta forró com amigo.

Em nota, o consulado dos Estados Unidos no Rio disse que presta assistência aos familiares do cantor.

Gaspar Prim

Mais conhecido como Gaspi, é um popular influenciador argentino. São 2,8 milhões de seguidores tanto no Youtube quanto no Instagram, onde publicava conteúdo de humor provocativo.

Lucas Vignale

O jovem cineasta argentino havia lançado o filme "El tren fluvial" ("O trem fluvial") neste ano, com exibições ao menos na Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos. O filme retrata a história de um menino pressionado pela família a se tornar um grande dançarino de malambo, dança típica do pampa argentino.

Com codireção de Lorenzo Ferro, a produção concorreu na mostra Perspectivas do Festival de Berlim deste ano, voltada a estreantes em longas-metragens. A trajetória de Vignale era também ligada a videoclipes musicais ? entre eles "Un paso", do astro do reggaeton J Balvin em parceria com o rapper argentino Trueno.

Nascido em Buenos Aires, em 1997, o cineasta também escreveu e dirigiu diversos vídeos do youtuber Gaspi, vítima do mesmo acidente. No sábado (13), havia publicado vídeo em frente ao Cristo Redentor.

Lucas Brito Chaves Frota

Produtor musical brasileiro e DJ, Lucas Frota vivia nos Estados Unidos e tinha uma produção voltada especialmente à música eletrônica. No ano passado, tocou no Burning Man, um dos principais festivais de contracultura no mundo. Ele era enteado do desembargador Elton Leme, ex-presidente do TRE-RJ.

Charles Marsillac

Piloto e músico, é autor de composição gravada pelo Cidade Negra ("Minha Irmã") ? do álbum "Sobre Todas as Forças", de 1994, com Toni Garrido ? e de música da trilha sonora do seriado "Malhação", de 2005, com "História de Amor", composta com Léo Maia.

Seu último videoclipe, da música "Uma nova estação", foi divulgado há cerca de um mês. Também já se apresentou como guitarrista do Monobloco, além de ter passagens pelas bandas Limusine Negra e Esqueleto.