SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor Victor Wao relatou, em rede social, ter desistido de embarcar no voo do grupo de artistas em aeronave que colidiu com outro helicóptero na manhã deste domingo (14), no Rio de Janeiro. Os pilotos e todos os passageiros morreram, com um total de seis vítimas --entre elas, o cantor americano Oliver Tree, o influenciador argentino Gaspi, o cineasta argentino Lucas Vignale e o produtor Lucas Frota.

O grupo estava a caminho de Angra dos Reis, no litoral fluminense. Na postagem, Wao contou ter desistido do voo por medo e que Frota lhe ofereceu a opção de viajar de carro.

"Era pra eu estar junto de vocês neste helicóptero. E eu não fui no último segundo. Você me disse que já que sentia medo, que tinha conseguido um carro para me levar para Angra e outra pessoa iria no meu lugar", escreveu na publicação.

"Agora eu devo a minha vida a você, irmão, não sei o que fazer nesse momento. Te amo muito! Nunca te esquecerei, Lucas. Você era luz pura!", completou. O produtor também postou homenagem ao músico Oliver Tree, que descreveu como um "gênio".

Wao atua com conhecidos nomes brasileiros de funk e trap, como MC Cabelinho, Ludmilla e Oruam. Suas obras acumulam uma média de 2,7 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify.

Quem são as vítimas

Com a colisão, as duas aeronaves caíram em pátio de veículos de uma concessionária da BYD, de carros elétricos. Um dos helicópteros explodiu, carbonizando uma parte dos automóveis.

Os pilotos eram Alexandre Souza e Charles Marsillac. Segundo o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), ambos eram experientes.

Oliver Tree

O cantor iniciava uma turnê mundial após lançar o álbum "Love You Madly Hate You Badly" (Amo você loucamente, odeio você seriamente), com mais de 60 shows marcados para os próximos meses em grandes cidades, como Paris, Barcelona, Londres, Chicago, Toronto, Sydney e Pequim.

Popular nas redes sociais, sua conta no Instagram tem mais de 2 milhões de seguidores. No Spotify, tem uma média de 11,4 milhões de ouvintes mensais. Na passagem pelo Brasil, havia postado vídeos em momentos tipicamente locais, como em um churrasco, jogando futebol e cortando o cabelo.

Gaspar Prim

Popular influenciador argentino, Gaspar Prim é mais conhecido como "Gaspi". Ele tinha mais de 2,8 milhões de seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram, com conteúdo marcado pelo humor provocativo.

Lucas Vignale

O jovem cineasta argentino havia lançado o filme "El Tren Fluvial" (o trem fluvial) após passar pela mostra Perspectivas do Festival de Berlim deste ano, voltada a estreantes em longas-metragens. Sua trajetória era também ligada a videoclipes musicais -- entre eles, de "Un Paso", do astro do reggaeton J Balvin em parceria com o rapper argentino Trueno --, assim como colaborava em produções do influenciador Gaspi.

Lucas Frota

O produtor musical e DJ brasileiro vivia nos Estados Unidos, com trajetória voltada especialmente à música eletrônica. No ano passado, tocou no Burning Man, um dos principais festivais de contracultura no mundo. Era enteado do desembargador Elton Leme, ex-presidente do TRE-RJ.

Charles Marsillac

O piloto e músico era autor de composição gravada pelo Cidade Negra ("Minha Irmã"), do álbum "Sobre Todas as Forças", de 1994, com Toni Garrido, e de música da trilha sonora do seriado "Malhação", de 2005, com "História de Amor", composta com Léo Maia. Também já se apresentou como guitarrista do Monobloco. Ingressou na aviação profissional em 2007.