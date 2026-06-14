ARACAJU, SE (FOLHAPRESSS) - Influenciador com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Thiago Alcântara, o "Iae Break", disse que escapou por pouco do acidente no Rio de Janeiro que matou o cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Lucas Vignale nesse domingo (14).

O grupo estava a caminho de Angra dos Reis, no litoral fluminense. O cantor estava em aeronave com o piloto Alexandre Souza, que também morreu.

Em um relato publicado nas suas contas, Break confirmou que foi convidado para estar no voo, mas que já tinha um compromisso de trabalho marcado previamente.

"O Oliver veio para o Brasil para se conectar com os brasileiros, que ele falava que tinham uma energia parecida com a dele. Inclusive eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, fui convidado e só não consegui ir porque tinha um compromisso que já estava marcado", disse, chorando.

O último vídeo inédito publicado por Tree contava com a participação de Break. O cantor estava no Brasil para conhecer o estado fluminense com mais detalhes. Na semana passada, ele se apresentou em São Paulo.

"O Oliver tinha um coração gigante", afirmou Alcântara. Além de Alcântara, o produtor Victor WAO também foi convidado, mas não pôde embarcar.

No acidente, dois helicópteros colidiram na altura da avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste da cidade, segundo o Corpo de Bombeiros. As duas aeronaves caíram em um pátio de estacionamento de uma concessionária da BYD, de carros elétricos.