SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança caiu no vão entre o trem e a plataforma da estação Villa Lobos-Jaguaré da linha 9-esmeralda de trens, enquanto a composição passava pelos trilhos, na tarde deste sábado (13), na zona oeste de São Paulo.

Um passageiro registrou o momento do resgate da criança, que aparentava ter cerca de 4 anos.

O vídeo mostra uma mulher agachada na plataforma, olhando o vão, enquanto o trem passa. Quando a composição chega ao fim, um homem que está próximo pula nos trilhos, pega a menina e a coloca na plataforma.

A criança fica em pé ao lado da mulher, que se levanta. Não foi informado se ela teve algum ferimento.

A ViaMobilidade, responsável pela linha, disse em nota que lamenta o ocorrido e que se solidariza com a família. A concessionária não informou se prestou socorro à menina e se a circulação de trens foi interrompida.

A empresa afirmou que está em estudo avançado projeto para reduzir o vão nas estações e que a proposta será apresentada ao governo do estado.

"A concessionária reforça a orientação para o cuidado e atenção redobrada no momento do embarque e desembarque, especialmente quando há crianças. E que nossas equipes de atendimento e segurança sejam sempre acionadas para prestar o apoio necessário em situações como essa", disse trecho da nota.

A criança é a segunda pessoa que caiu no vão de estações da linha 9-esmeralda neste mês.

No último dia 2, uma mulher caiu nos trilhos durante um empurra-empurra na estação Jurubatuba, na zona sul. Passageiros a ajudaram a sair do vão, enquanto o trem estava parado. A cena foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais.

A vítima recebeu atendimento na estação, segundo a ViaMobilidade. Ela sofreu ferimentos leves.

A equipe da concessionária prestou toda assistência e a encaminhou à UPA mais próxima. A concessionária lamenta o ocorrido e reforça que continuará investindo em melhorias e modernizações nas estações das linhas", disse a ViaMobilidade na ocasião.