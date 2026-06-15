SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano deve enfrentar um dia frio nesta segunda-feira (15), com pequena variação de temperatura, aponta previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A tendência é que os termômetros oscilem entre 13°C e 17°C na região do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, onde é feita medição oficial do município.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a semana deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, devido a ventos que sopram do mar em direção ao continente, associados a uma massa de ar polar.

Há possibilidade de chuvas isoladas. Devido à umidade elevada e ausência do sol, a amplitude térmica será pequena", diz o CGE.

As manhãs devem ser mais frias ao longo da semana. A mínima prevista para terça-feira (16) é de 10°C ?com máxima que pode chegar a 19°C.

Os demais dias devem começar da mesma forma, com leve alta no período da tarde. Não deve chover a partir de terça e a umidade relativa do ar poderá cair para apenas 30% na quinta-feira (18).

FRIO NO SUL DO PAÍS

O Sul do país tem alerta amarelo do Inmet, perigo potencial de geada, nesta segunda-feira. O aviso engloba praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

O frio deve se intensificar, conforme aviso da Defesa Civil gaúcha.

Segundo a MetSul Meteorologia, uma massa de ar polar deverá provocar noites frias na região Sul.

Nesta segunda, algumas cidades dos dois estados podem registrar temperaturas negativas.