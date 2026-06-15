SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano deve enfrentar um dia frio nesta segunda-feira (15), com pequena variação de temperatura, aponta previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A tendência é que os termômetros oscilem entre 13°C e 17°C na região do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, onde é feita medição oficial do município.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a semana deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, devido a ventos que sopram do mar em direção ao continente, associados a uma massa de ar polar.

Há possibilidade de chuvas isoladas. Devido à umidade elevada e ausência do sol, a amplitude térmica será pequena", diz o CGE.

As manhãs devem ser mais frias ao longo da semana. A mínima prevista para terça-feira (16) é de 10°C ?com máxima que pode chegar a 19°C.

Os demais dias devem começar da mesma forma, com leve alta no período da tarde. Não deve chover a partir de terça e a umidade relativa do ar poderá cair para apenas 30% na quinta-feira (18).

FRIO NO SUL DO PAÍS

O Sul do país tem alerta amarelo do Inmet, perigo potencial de geada, nesta segunda-feira. O aviso engloba praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

O frio deve se intensificar, conforme aviso da Defesa Civil gaúcha.

Segundo a MetSul Meteorologia, uma massa de ar polar deverá provocar noites frias na região Sul.

Nesta segunda, algumas cidades dos dois estados podem registrar temperaturas negativas.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se