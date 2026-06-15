SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema de energia, na manhã desta segunda-feira (15), faz com que os trens da linha 10-turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Santo André e São Caetano, na Grande São Paulo.
O problema foi identificado na rede aérea na região da estação Santo André, sentido Brás, por volta de 6h40.
A velocidade da operação foi reduzida para que a equipe de manutenção possa atuar no local, de acordo com a companhia.
Diversas estações estão cheias e os passageiros reclamam que algumas composições estão ficando paradas cerca de 20 minutos.
Não há prazo para a solução do problema.
"A CPTM pede desculpas pelos transtornos causados aos passageiros", afirmou a CPTM.