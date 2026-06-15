SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão abertas, até 29 de junho, as inscrições para o Enamed 2026 (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). A prova será aplicada em 13 de setembro e é obrigatória para estudantes do quarto ano e concluintes de medicina.

Criado em abril de 2025 pelo governo federal, o exame pretende avaliar a qualidade do ensino dos cursos de medicina do país e também ajudar na seleção de alunos para residências.

Para se inscrever no exame, o candidato deve realizar o cadastro no site do Enamed.

No momento da inscrição, o estudante deve preencher o formulário com os dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e também sinalizar se deseja utilizar o resultado obtido no exame para ser usado no Enare (Exame Nacional de Residência).

Os estudantes que não pretendem utilizar os resultados do Enamed para ingressar na residência estão isentos da taxa de inscrição. A residência é acessada via Enare. Caso o aluno deseje utilizar a nota do Enamed para o Enare, será necessário pagar a taxa de inscrição ?que é de R$ 330.

O exame será aplicado no dia 13 de setembro. A prova terá início às 13h30 e término às 18h30.

O Enamed será baseado na matriz de referência do Enare. A prova terá cem questões de múltipla escolha, com conteúdos, habilidades e competências nas áreas previstas nos cursos de medicina, como: clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva.

Além das questões, os estudantes também devem responder a alguns questionários: o "Questionário Contextual", obrigatório para todos os participantes; o "Questionário do Estudante", obrigatório para os alunos concluintes do curso de medicina inscritos no Enade; e o "Questionário de Percepção de Prova", sem obrigatoriedade.

O resultado do Enamed também poderá ser usado no Enare, realizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para selecionar candidatos a vagas de residência médica.

Os estudantes concluintes ou graduados que pretendem concorrer a uma vaga no Enare em 2026 poderão reaproveitar a nota conquistada no Enamed 2025.

Com isso, o candidato poderá escolher, no momento da inscrição, entre utilizar a nota no Enamed 2025 ou realizar o Enamed 2026 para obter uma nova nota.

Segundo o MEC, os candidatos que optarem por "reaproveitar a nota anterior e não participarem da prova do Enamed em 2026 deverão realizar a inscrição no exame para indicar a opção escolhida".

Em caso de reaproveitamento de resultado do Enamed 2025 e também de realização da edição de 2026, será considerada, para fins de classificação do Enare, a maior nota obtida pelo participante na escala de proficiência calculada com base na TRI (Teoria de Resposta ao Item).

CALENDÁRIO DO ENAMED 2026

- Período de inscrições: 15 a 29 de junho

- Aplicação das provas: 13 de setembro

- Reaplicação: 18 de outubro

- Divulgação do gabarito preliminar: 15 de setembro

- Resultado dos concluintes e graduados: 4 de dezembro

- Resultado dos estudantes do quarto ano: a partir de 12 de janeiro de 2027