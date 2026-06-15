SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, foi internado, na tarde de ontem, em estado grave, na UTI do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT).

Boletim médico diz que a liderança indígena teve quatro episódios de vômito, em sua residência, entre sábado (13) e ontem. O estado de saúde da Raoni é considerado grave, "exigindo cuidados intensivos e monitoramento ininterrupto da equipe multiprofissional", de acordo com boletim do hospital.

Raoni deu entrada na UTI com "importante comprometimento do estado geral, com sinais de desidratação, sonolência acentuada, abdome distendido e ausência de diurese", ainda segundo o boletim. "Foi imediatamente submetido à avaliação médica e à ampla investigação diagnóstica, incluindo exames laboratoriais, hemoculturas, gasometria arterial e tomografias de crânio, tórax e abdome", complementa o texto.

Em maio, o cacique ficou internado por vários dias no mesmo hospital, após fortes dores abdominais. Exames mostraram que as dores foram originadas de uma hérnia diafragmática traumática crônica, resultado de um acidente sofrido há mais de 20 anos. Por causa da idade avançada do cacique, os médicos optaram por um "tratamento conservador", sem procedimentos cirúrgicos.

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