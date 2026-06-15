SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Sisu+ 2026 (Sistema de Seleção Unificada) estão abertas. A etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada busca ocupar vagas que permaneceram ociosas após o encerramento da lista de espera.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), 34 instituições estão com vagas de graduação disponíveis no sistema de seleção. As universidades estão localizadas em apenas 13 estados do país --Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

As inscrições estarão abertas até 19 de junho. Para se inscrever, os candidatos devem realizar o cadastro no site do Portal de Acesso Único do MEC.

O resultado dos candidatos aprovados será divulgado pelas instituições de ensino no dia 24 de junho. Já os estudantes que não forem selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 24 e 26 de junho.

Poderão participar do sistema de seleção apenas estudantes que realizaram uma ou mais edições do Enem nos últimos três anos e que tenham concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026.

Assim como aconteceu na edição regular do Sisu deste ano, a inscrição, classificação e seleção dos candidatos considerará a edição do Enem que apresentar a melhor média ponderada para o estudante, conforme o curso escolhido e os critérios definidos pelas instituições participantes.

Os candidatos poderão selecionar até dois cursos, independentemente das opções escolhidas anteriormente no processo regular. Também será permitido alterar a modalidade de concorrência até o fim das inscrições.

No portal do MEC também é possível consultar o número de vagas e as instituições. Além disso, é possível filtrar cursos, instituições, estados e municípios, e os detalhes sobre modalidades de concorrência e ações afirmativas próprias das instituições.

Segundo o MEC, o Sisu+ pretende aumentar a eficiência do modelo anual do Sisu e ampliar as possibilidades de preenchimento de vagas remanescentes após o término das chamadas regulares.

Em março, a Folha mostrou que cursos de medicina tiveram forte alta de vagas sem matrícula na primeira chamada do Sisu 2026. Na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 97 das 200 vagas no campus da capital foram encaminhadas à lista de espera neste ano. Em 2025, foram 47; em 2024, 57.

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Calendário do Sisu+ 2026

Período de inscrição: 15 a 19 de junho

Divulgação da chamada regular (única): 24 de junho

Matrícula da chamada regular: a partir de 25 de junho, conforme edital das instituições

Período de inscrição na lista de espera: 24 a 26 de junho

Matrícula dos convocados via lista de espera: a partir de 1º de julho, conforme edital das instituições