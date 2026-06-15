SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O líder indígena Raoni Metuktire foi internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Sinop, no norte de Mato Grosso.

Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Dois Pinheiros nesta segunda-feira (15), o cacique apresenta alterações da função renal e indicadores compatíveis com os de uma infecção grave.

A principal hipótese é de sepse pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa, decorrente de um quadro de vômitos.

Raoni estava em sua residência, na região de Peixoto de Azevedo (MT), onde recebia visitas de líderes indígenas e pajés de seu povo, quando começou a passar mal. O primeiro episódio de vômito ocorreu na manhã de sábado (13).

No domingo (14), ele apresentou mais três episódios, acompanhados de tosse persistente, dor abdominal e eliminação de pequena quantidade de sangue pela boca. Ao longo do dia, alimentou-se apenas no café da manhã devido ao desconforto abdominal e à piora do estado clínico.

Diante da persistência dos sintomas, o líder indígena foi transferido de avião para Sinop. Ao chegar ao hospital, apresentava sinais de desidratação, sonolência acentuada e abdome distendido..

Raoni está recebendo hidratação venosa, antibióticos e suporte intensivo. O estado de saúde é considerado grave e exige acompanhamento ininterrupto da equipe multiprofissional.

A nova internação ocorre menos de um mês após o líder indígena ter recebido alta do mesmo hospital. Em maio, ele permaneceu internado após apresentar um mal-estar clínico e complicações respiratórias e gastrointestinais.

Antes, no mesmo mês, Raoni havia passado cinco dias hospitalizado para tratar dores abdominais associadas a uma hérnia.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da amazônia e dos povos indígenas, Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970 ao se posicionar contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985).

Nascido na aldeia Kapot, em Mato Grosso, o líder indígena só teve contato com um homem branco por volta dos 20 anos. Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia, iniciou uma série de viagens internacionais e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas em defesa da floresta amazônica e dos direitos indígenas.