SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta segunda-feira (15) a apreensão de medicamentos falsificados de hormônio de crescimento Criscy (somatropina), fabricado pela Cristália e unidades furtadas do remédio Kimmtrak, da Medison Pharm Brasil, usado para o tratamento de câncer ocular.

Segundo a agência, a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, responsável pelo Criscy, comunicou ter encontrado no mercado unidades do lote 22030133 com características inconsistentes com o produto original, como datas de fabricação e de validade divergentes e número de lote inexistente. Irregularidades que, segundo a Anvisa, configuram falsificação e não é possível garantir sua origem e segurança.

O outro caso diz respeito ao Kimmtrak, medicamento indicado para o tratamento de melanoma uveal metastático, um tipo raro de câncer ocular. Segundo a Medison Pharm Brasil, detentora do registro do produto no Brasil, unidades do lote 4A010AA27 identificadas no mercado são provenientes de um furto de carga ocorrido na Europa.

Em ambos os casos, a Anvisa proibiu a comercialização, a distribuição, a importação e o uso dos lotes envolvidos em todo o território nacional.