BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus de uma equipe de basquete deixou mortos e feridos na madrugada desta segunda-feira (15) no município de Tauá, no Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do estado disse que aguarda a identificação dos mortos para informar o número exato de óbitos.

Os passageiros retornavam para Juazeiro do Norte após a disputa de uma competição em Sobral quando o veículo capotou às margens da rodovia estadual CE-187.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para a ocorrência às 3h24 e que havia múltiplas vítimas feridas e pessoas presas às ferragens, sendo que mais de 40 passageiros estavam no veículo.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. De acordo com a secretaria, o condutor do veículo fugiu do hospital e se apresentou posteriormente à delegacia de Trauá.

Ainda não se sabe a causa do acidente. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

A equipe sub-19 de Juazeiro do Norte havia sido campeã do torneio de basquete de Sobral no dia anterior ao acidente.