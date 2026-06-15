SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã confirmou que o memorando de entendimento para encerrar a guerra com os EUA deve ser assinado na sexta-feira (19), segundo a agência estatal IRNA.

Teerã disse que só vai iniciar negociações para um acordo final depois que a outra parte cumprir o que está previsto. O texto afirma ainda que o documento será assinado formalmente no final desta semana.

EUA e Paquistão já haviam informado que a data prevista era sexta-feira. O governo iraniano, apesar de ter anunciado que chegaram a um ponto em comum, ainda não tinha dado a confirmação a respeito da assinatura.

Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã informou que concluiu o memorando na noite de sábado após negociações mediadas pelo Paquistão. O órgão disse que o documento foi fechado em conversas realizadas em Islamabad e aprovado por resolução própria.

Secretariado do conselho afirmou que a guerra e as operações militares em todas as frentes vão parar de forma imediata e permanente a partir da noite de domingo. A nota cita que a interrupção inclui o Líbano -que ainda tem sido um alvo de discussão após Israel se negar a retirar suas tropas do país.

Irã também declarou que o bloqueio naval contra o país será suspenso imediatamente e por completo. Segundo o comunicado, a retirada do bloqueio faz parte dos compromissos previstos no memorando.

Irã agradeceu ao Paquistão e ao Catar pelo papel na negociação do memorando. Segundo a IRNA, autoridades mencionaram os dois países como articuladores do entendimento para encerrar o conflito.