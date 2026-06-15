SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A farmacêutica brasileira EMS começa a distribuir o medicamento Ozivy, caneta injetável à base de semaglutida indicada para adultos com diabetes tipo 2, nesta segunda-feira (15). O medicamento chega primeiro às principais redes farmacêuticas das capitais brasileiras, com previsão de cobertura nacional até julho.

O produto é apresentado pela empresa como a primeira semaglutida produzida no Brasil por meio de síntese química a receber aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para comercialização. A classificação do produto pela agência regulatória é de medicamento novo, não genérico, similar ou biossimilar.

Ozivy, da EMS, é a primeira caneta contendo semaglutida sintética com registro da Anvisa Divulgação/EMS 0 Imagem pequena **** Nesse lançamento, a empresa diz que estão disponíveis duas apresentações: uma multidose para as fases iniciais do tratamento (doses de 0,25 mg e 0,5 mg) e uma caneta de manutenção na dose de 1 mg. A apresentação com duas canetas de 1 mg deve ser lançada em julho.

Nas farmácias, o preço parte de R$ 452 por caneta, referente à apresentação para a fase inicial do tratamento. A dose de manutenção de 1 mg custa R$ 498 por caneta.

A farmacêutica anunciou que, para pacientes cadastrados no programa de adesão Vida Mais Leve, que estará disponível a partir da terça-feira (16), a EMS oferece um pacote dos três primeiros meses de tratamento por R$ 863,23, o equivalente à cerca de R$ 287 mensais nesse período.

Para participar, o paciente deve se cadastrar pelo site do programa ou diretamente no balcão de farmácias participantes, informando CPF e outros dados cadastrais.

O Ozivy tem aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 com controle insuficiente e deve ser associado à dieta e à prática de exercícios físicos, conforme orientação médica.

Este foi o primeiro medicamento produzido pela indústria farmacêutica brasileira com semaglutida a receber registro da Anvisa. O produto também foi o primeiro com esse princípio ativo aprovado pela agência reguladora após o fim da patente da semaglutida no Brasil, em março.