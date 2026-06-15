SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, suspeito de matar o pai e a madrasta na residência do casal em Salto, no interior de São Paulo.

As vítimas foram identificadas como Devair Bispo dos Santos, 52, e Eliane Petelin, 48. O casal foi encontrado morto na madrugada de ontem (14), em uma residência na rua Jurista Clóvis Beviláqua, em Salto.

O suspeito é Mateus Santos, filho de Devair. Ele foi localizado pela GCM (Guarda Civil Municipal) após moradores acionarem a corporação e, posteriormente, preso em flagrante pela Polícia Civil.

Mateus teria confessado o crime aos agentes municipais. "A equipe conseguiu conter o indivíduo de imediato. Ele, muito transtornado, acabou confessando que praticou a morte do pai e da madrasta", afirmou o soldado Machado, integrante da GCM (Guarda Civil Metropolitana), em entrevista à Record TV.

O rapaz disse que fazia uso de drogas e enfrentava uma crise de abstinência. Segundo o agente ouvido pela emissora, Mateus afirmou que pediu dinheiro ao pai, mas recebeu uma resposta negativa. Depois que o casal foi dormir, ele teria pegado uma faca e atacado as vítimas. A versão não foi detalhada pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Mateus também teria levado os celulares das vítimas. De acordo com a reportagem, ele contou que trocou um dos aparelhos por drogas, perdeu o outro e pretendia sacar R$ 1.000 com o cartão bancário do pai.

A faca foi encontrada em outra rua, em um ponto indicado pelo próprio suspeito. A SSP confirmou que o objeto foi apreendido e que a perícia foi acionada para examinar o imóvel.

Uma carta também teria sido apreendida durante a perícia. Segundo a reportagem da Record, o documento possivelmente foi escrito por Mateus, mas seu conteúdo não foi divulgado. A SSP não comentou essa informação.

Mateus passou por atendimento médico após ser detido. A SSP não informou o motivo nem onde ele foi atendido. Depois, ele permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Itu como homicídio. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).

A prisão em flagrante de Mateus foi convertida em preventiva. A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada hoje (15), segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O tribunal informou que os autos estão sob sigilo por se tratar da fase inicial da investigação e, por isso, não divulgou outros detalhes, como o nome de eventual advogado de defesa.

O filho de Eliane afirmou que Mateus já havia passado por internações para tratar o uso de drogas. Em vídeo publicado no Facebook, Danilo Petelin disse que a família tentava encaminhar o rapaz para uma clínica de recuperação. "Ele era usuário de droga. Direto a gente internava", afirmou.

Danilo disse que a mãe nunca havia entrado em conflito com Mateus. "Minha mãe nunca teve uma briga com esse menino. Nunca", declarou. Segundo ele, Eliane chegou a defender Mateus em algumas ocasiões.

O filho também falou sobre a dor provocada pelas mortes. Danilo descreveu Eliane como uma mulher guerreira e disse que tentaria guardar as lembranças dos churrascos e dos momentos em que a família se reunia. "A mãe da gente é tudo", afirmou.