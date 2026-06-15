SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de cinco anos foi baleada na cabeça em Goianésia (GO) no último sábado (13).

A vítima passava pela rua quando foi atingida. O caso aconteceu no bairro Jardim Esperança 2, em Goianésia, região central de Goiás, segundo a Polícia Militar.

A menina está internada em uma UTI pediátrica com estado de saúde estável. Ela foi levada para uma unidade de pronto atendimento em Goianésia, mas foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Uma testemunha disse que o suspeito queria atingir a companheira, mas acabou atirando na criança. Ainda conforme a PM, o suspeito confessou ter atirado e indicou o local onde havia escondido a arma, um revólver calibre 38, que foi encontrado junto com três munições.

O suspeito foi preso em flagrante. Ele foi levado à delegacia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal culposa.

A investigação ainda está em andamento e novas testemunhas estão sendo ouvidas. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, ainda não é possível afirmar os próximos passos da apuração, sendo necessários coletar mais dados da investigação.