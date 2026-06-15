BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O pesquisador do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) Mikhail Verbitskiy, que havia sido preso na Armênia, foi liberado nesta segunda-feira (15), segundo informações do próprio instituto. Ainda não há detalhes sobre retorno ao Brasil.

A prisão do matemático russo, parte do corpo docente do Impa desde 2017, ocorreu na última quinta-feira (11), no Aeroporto Internacional de Zvartnots, em Yerevan, capital da Armênia.

Segundo o Impa, a prisão aconteceu associada a uma lista da Rússia de pessoas procuradas por alegações políticas. Desde 2024, Verbitskiy é alvo de um processo criminal aberto pelas autoridades russas por supostos apelos públicos ao terrorismo, acusação que ele nega. Em 2025, seu nome foi incluído na lista do Kremlin de terroristas e extremistas.

"O Instituto reitera que a liberdade de expressão e o livre exercício do pensamento são pilares inegociáveis para o progresso da ciência", afirmou o Impa, em nota.

De acordo com o instituto, Verbitskiy é um pesquisador de renome na área de geometria complexa.